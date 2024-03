Milan, le tappe di Pioli per un posto in Champions

Da grande amante del ciclismo Stefano Pioli è consapevole che per tenersi il Milan dovrà disputare una corsa a tappe da qui alla fine della stagione. Tappe che non saranno semplici, ma che in un modo o nell’altro determineranno il futuro sulla panchina del club rossonero. Si parte dal presupposto che in via Aldo Rossi continuano ad avere fiducia nell’allenatore di Parma, e che il clima a Milanello è quello giusto per affrontare una finale di stagione ad alta intensità. La dirigenza ha deciso di attendere la fine dell’anno prima di tracciare un bilancio, ma come sempre conteranno i risultati. E allora quali sono le condizioni che permetteranno a Pioli di poter rimanere anche l’anno prossimo? Inciderà l’avanzamento o meno in Europa League, e il fatto che il club rossonero ha le chance di poter arrivare in finale a Dublino. In campionato dovrà tenere il secondo posto, e mancano nove partite al termine dell’anno per riuscire a resistere alle spalle dell’Inter.



Gli ostacoli per il Milan di Pioli

Il piazzamento dietro i cugini permetterebbe al Milan di ottenere anche il pass per la Supercoppa italiana. Sarà molto importante non sfigurare pure nel derby, che ormai in casa rossonera è diventato un tabù. Il Milan ne ha persi cinque di fila e l’appuntamento del 22 aprile a San Siro inciderà molto sull’umore della piazza. Ma pure il resto del calendario non sarà facile. I rossoneri infatti riprenderanno dopo la sosta con la trasferta insidiosa a Firenze, una squadra che ha sempre creato grattacapi a Leao e compagni, e vivrà il match in un clima particolare allo stadio Artemio Franchi dopo la scomparsa di Joe Barone. Inoltre Vincenzo Italiano ha più volte battuto Pioli in carriera e sa come si mette in difficoltà il Diavolo. Successivamente arriverà il Lecce a San Siro, poi ci sarà la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo e qui il Milan conta di ottenere un doppio successo per prepararsi poi alla super sfida con l’Inter. Il derby è attesissimo da ambo le parti, e peserà nell’economia della stagione. Addirittura i nerazzurri potrebbero vincere lo scudetto proprio in quella partita e sarebbe una doppia beffa per il Milan. Poi arriva lo scontro diretto con la Juventus a Torino, qui il Milan potrebbe decidere a proprio favore le sorti del secondo posto in caso di successo. Dopo la partita con la Vecchia Signora il cammino sarà in discesa in quanto Pioli dovrà affrontare Genoa, Cagliari e Torino, e poi concluderà l’annata a San Siro contro la Salernitana.



Fattore europeo, Pioli vuole la conferma