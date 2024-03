Pioli tra Astori e Barone prima di Fiorentina-Milan: il ricordo da brividi

Pioli, parole da brividi in conferenza stampa

"Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si tratta di unirsi per superare questi momenti. Quando ci sono questi lutti, la città diventa come una grande famiglia. Ci aspetterà un ambiente particolare in memoria di Barone che ha fatto tanto per il club".

Pioli ha parlato anche delle prossime partite: "Ci sta che in queste due settimane parliate molto del futuro, l'avete fatto anche durante tutta la stagione, ma io penso al campo, alla Fiorentina e alle prossime gare. A fine stagione poi vi dirò cosa vorrei fare e cosa non vorrei fare l'anno prossimo".