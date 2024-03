Milan, Pupi Avati fa pace con Pioli

MILANO - “Da quando se n’è andato Paolo Maldini, non seguo più il Milan”. Le dichiarazioni del grande regista Pupi Avati hanno fatto rumore all’interno di Milanello, tanto da importuna replica da parte del tecnico rossonero Stefano Pioli. “Non ho il numero di Pupi Avati - ha sottolineato l’allenatore rossonero - se lui non tifa più Milan perché crede che il mio rapporto con Maldini non sia buono, si sbaglia di grosso. Io ho un ottimo rapporto con Maldini, quindi lui può tornare tranquillamente a tifare Milan se è quello che vuole fare”.