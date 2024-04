Milan-Roma, per favore troviamo un posto a Chukwueze

E a desso Chukwueze dove lo metto? L’ultimo luccicante pomeriggio del Milan a San Siro ha certificato la riscoperta dell’oggetto misterioso del mercato realizzato durante l’estate 2023: Samuel Chukwueze, 24 anni, nigeriano, ragazzo cresciuto col mito di Robben e poi diventato sodale intimo di Osimhen a cui chiese un parere sul trasferimento al Milan prima di firmare il contratto. Da complicato cubo di Rubik, si è improvvisamente ricomposto dei colori giusti come spesso succede nel calcio dove il talento, da solo, non è l’isolata qualità richiesta per emergere. «Il talento da solo non basta» spiegò molti anni fa, a Milanello, Riccardino Kakà e quella massima, coniata al ritorno dal mondiale di Yokohama, dicembre 2007, rimane un grande insegnamento fatto suo dal nigeriano.



A San Siro, contro il Lecce, oltre alla mini maratona (più di 10 km quelli percorsi), sono arrivati gli “ohhh” ammirati del pubblico, i complimenti finali di Costacurta e la spiegazione soddisfatta di Stefano Pioli («è cambiata la sua testa»). Perfetto. Ma adesso il Chuku dove lo mette contro la Roma in Europa league? Già, perché nel sistema di gioco collaudato dal 2024 di grazia rossonera (19 partite: 14 successi, 2 pareggi, 3 sconfitte), il posto di 3/4ista è affidato a Loftus Cheek (assente perché squalificato con il Lecce) e quello di attaccante di destra a Pulisic, un’altra rivelazione di quel mercato chiacchierato fino a qualche settimana prima. Capitan America, pupillo di Gerry Cardinale per scontate affinità elettive, è al suo record in carriera: prima volta in doppia cifra in fatto di gol, decimo quello griffato in apertura col Lecce, 6 gli assist collezionati, 82,1% la percentuale dei passaggi riusciti, disponibilità conclamata a cambiare binario (da sinistra, occupato al Chelsea, a destra) contro ogni abitudine passata e convinto più dalle esibizioni attuali prim’ancora che dalle parole di Pioli ascoltate durante chilometriche conversazioni telefoniche. La prima risposta ascoltata al quesito di fondo è la più “democristiana” possibile: serviranno tutti e due. Non certo insieme nel “quadrato magico” schierato col Lecce ma grazie a uno strategico cambio in corsa come avvenuto già a Verona, a Newcastle in Champions tanto per citare due precedenti più illustri. La risposta meno diplomatica è un’altra e sarà la più discussa: può tornare utile col Sassuolo, visto che si gioca di domenica pomeriggio, appena 3 giorni dopo l’Europa league. Di sicuro c’è che l’eventuale sacrificio del Chuku costerà qualche critica sulla testa di Pioli, diventato ormai il bersaglio preferito del tifo social.