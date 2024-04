Milan-Roma, la difesa è da inventare: Pioli spera in Thiaw

La doppia sfida con la Roma arriva nel periodo migliore del Milan. La fiducia di poter superare i quarti di Europa League si avverte, pur rispettando i giallorossi che sono reduci dalla vittoria nel derby e da una buona risalita in serie A. Ma la formazione di Stefano Pioli è arrivata nel migliore dei modi a questi 180 minuti decisivi in Europa, e vuole provare a crearsi un vantaggio sfruttando il fattore casalingo. Almeno è questo il piano, vista la serie di risultati utili che hanno riportato entusiasmo a Milano. I rossoneri hanno più punti ora che nell’anno dello scudetto, considerando la stessa giornata di campionato. Il primo dato che salta agli occhi è proprio questo. 68 punti in questo campionato, 67 due anni fa. Significa che l’andamento dei rossoneri è estremamente positivo, soprattutto in questo 2024. Da inizio marzo ad ora il Milan è l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A: 15 punti in cinque partite . I successi consecutivi sono addirittura sette se si considerando le due competizioni in cui è rimasta la formazione di Pioli. Addirittura erano 19 anni che non si registravano così tante vittorie di fila. Il Milan non vinceva sette match consecutivamente dalla stagione 2004/05 con Carlo Ancelotti in panchina.

Presente e futuro

La bravura di Pioli in questi primi tre mesi del nuovo anno è stata di non aver mai perso il gruppo, la squadra ha lavorato ancora di più ed è riuscita a risalire la classifica fino a piazzarsi saldamente al secondo posto. Inoltre il Milan ha proseguito il cammino in Europa è questo è sicuramente un altro punto a favore dell’allenatore. Ma Pioli è legato ai risultati. E’ chiaro che un finale di stagione da protagonista porterebbe il tecnico ad avere maggiori chance per la riconferma. E gran parte del futuro di Pioli passa dal doppio confronto con la Roma. L’eventuale semifinale di Europa League darebbe all’allenatore di Parma più possibilità di restare in panchina, inversamente un’eliminazione dolorosa contro la formazione di De Rossi potrebbe mettere nuovamente Pioli in bilico. I risultati di questo mese di aprile incideranno sul futuro dell’allenatore, anche se al momento le probabilità che si cambi a fine anno sono inferiori rispetto a gennaio.

I gol dei senatori

Pioli si gioca la permanenza al Milan ma lo sta facendo nel migliore dei modi. I risultati in questo 2024 sono dalla sua parte e anche la squadra lo sta aiutando parecchio. Pioli ha trovato le reti di un Pulisic in grande spolvero, di Loftus-Cheek che sta segnando come non mai e di un Leão in condizione strepitosa. Il portoghese prosegue il suo ottimo 2024: sono addirittura 9 i gol (8 con il Milan e una rete con il Portogallo). La squadra è allineata con l’allenatore, tutti convinti di poter concludere la stagione nel migliore dei modi. E se da un lato a Milanello si respira positività per la doppia sfida contro i giallorossi, dall’altro canto Pioli sta diffondendo il messaggio che questa Roma sarà molto diversa da quella sconfitta due volte in campionato quando c'era Josè Mourinho alla guida. De Rossi ha trasformato la compagine capitolina rendendola tatticamente impegnativa da affrontare. Il confronto sarà avvincente e Pioli spera di poter mettere un altro tassello a suo favore in questi 180 minuti in Europa.