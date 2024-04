Sassuolo-Milan, le pagelle: Leao brilla, male Thiaw

Due reti annullate per questione di millimetri. Sfortunatissima la partita del nigeriano, ma sicuramente in un momento positivo.

Pulisic (21’ st) 6,5

Ha la palla del 3-3 ma Consigli gli nega la gioia del pareggio. Con il suo ingresso il Milan cambia marcia.

Loftus-Cheek 5,5

Ferrari non lo molla, attaccato alle caviglie per tutta la gara. Un po’ in ombra, non riesce a costruire.

Giroud (10’ st) 6

Entra con tanta voglia di fare ma non trova la via del gol.

Leao 7

Era l’uomo più atteso. Si è riscattato con un bellissimo gol dopo un dribbling fulminante. Da un suo cross deviato nasce la rete di Jovic.

Jovic 6

Primo tempo anonimo da parte dell’ex Fiorentina. Ma nella ripresa si fa trovare al posto giusto e al posto giusto per segnare il 3-2. Partecipa alla rimonta.