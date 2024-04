Pioli nervoso dopo la Roma: "Si parla troppo di me, non va bene"

Pioli e il derby con l'Inter

Lunedì i rossoneri affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi. Un match che potrebbe regalare il titolo ai nerazzurri. "E' una sfida per la classifica, per l'eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell'Inter è un'occasione per il riscatto, per l'orgoglio. Sono stati giorni di lavoro, non siamo stati felici. Abbiamo provato a concentrarci su ciò che c'è da fare domani. Una vittoria nel derby sarebbe importantissima". Sul paragone tra i quarti di finale con la Roma e la semifinale persa in Champions con l'Inter lo scorso anno: "Ci ho pensato. Forse è stato un peccato di presunzione pensare che la Roma non potesse metterci in difficoltà. È un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Dopo la Roma ho detto che li avevo visti bene i giocatori? Eh, ora non lo dico più...".