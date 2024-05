Milan, paradosso Maignan: fermo un anno su tre

Milan, le riflessioni

La sua tenuta fisica di Maignan è stata già oggetto di riflessioni nei mesi passati e infatti la dirigenza ha acquistato un secondo portiere affidabile come Marco Sportiello. Una scelta dettata soprattutto dal timore di perdere Maignan per infortunio e di poterlo sostituire nel migliore modo possibile durante i giorni di assenza. Ma le stesse riflessioni verranno fatte in vista del rinnovo di contratto. L’ex Lilla, che a luglio compirà 29 anni, ha ancora due anni di contratto e sta trattando il prolungamento con il club rossonero. Al momento però non si registrano passi avanti, anche a causa delle richieste alte del suo entourage. Maignan vorrebbe percepire almeno l’ingaggio di Rafa Leão, che arriva a 7 milioni con una serie di bonus. Ma è chiaro che per il club di via Aldo Rossi si tratta di una cifra che difficilmente verrà raggiunta. Ad oggi il portierone rossonero guadagna 2,5 milioni di euro all’anno e l’adeguamento porterebbe al massimo a raddoppiare. Non è escluso che in caso di offerta molto importante il Milan possa pensare anche a monetizzare, com’è già successo l’anno scorso per Sandro Tonali. Molto dipenderà dalle proposte che arriveranno in sede.