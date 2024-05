Giroud si divora un gol durante Milan-Genoa, la reazione di Ibra è virale

Olivier Giroud si divora un gol clamoroso a 20 minuti dal termine di Milan-Genoa, prima del 2-2 realizzato da Gabbia su azione da calcio d'angolo. Splendida azione di Okafor sulla destra, poi il cross basso per il centravanti francese, che prova a beffare Martinez con uno scavino assolutamente da rivedere. Il tentativo di pallonetto dell'ariete della nazionale di Deschamps finisce addirittura fuori, lontano dal palo alla destra dell'estremo difensore rossoblù. Incredulo anche Zlatan Ibrahimovic in tribuna, già pronto ad esultare al fianco dell'ad Furlani. La reazione non è passata inosservata. Poco più tardi, però, Giroud si è fatto perdonare, liberandosi dalla marcatura di De Winter e punendo Martinez per il 3-2 dei rossoneri.