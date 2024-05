Il meraviglioso Milan del 1994 raccontato in una veste inedita: da oggi su Sky

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: arriva “Milan 1994, più che una squadra”, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. Due episodi da un’ora ciascuno – entrambi in onda su Sky Sport Calcio, il primo episodio oggi alle 19, seconda puntata sabato 18 maggio alle 14.30 - che raccontano tutte le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, e dal primo trionfo in Champions per l’allenatore Fabio Capello. Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Filippo Galli, Paolo Maldini e Mauro Tassotti: dalle loro voci e da quelle del “genio” Dejan Savicevic, di Fabio Capello, Adriano Galliani e di tanti cronisti dell’epoca il racconto di quella squadra. Una delle più magiche del calcio italiano.