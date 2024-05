Maldini-Ibra, il duello fuori dal campo

I rari interventi di Paolo Maldini fanno sempre molto discutere e raccolgono cifre-record di ascolto (450 mila visioni su Instagram, pienone sul canale Youtube della Lega serie A, intervista integrale passata giovedì pomeriggio a siti, giornali e televisioni). La spiegazione è persino superflua: appartiene alla razza speciale dei fuoriclasse da calciatore e nel mondo Milan è sempre considerato una sorta di Garibaldi, un monumento insomma da onorare e rimpiangere ogni giorno. In occasione della sua ultima apparizione pubblica dedicata alla sua gloriosa carriera non sono mancati un paio di passaggi che di sicuro non hanno divertito gli inquilini di casa Milan e per altro verso eccitato i suoi sostenitori rimasti vedovi dall’estate 2023. Il primo in particolare si presta a una più completa riflessione. È assolutamente vero, come sostiene appunto Maldini, che uno dei segreti dello scudetto dell’Inter sia «la stabilità dirigenziale». In verità lo fu anche del suo Milan, quello berlusconiano, dove la linea di comando esercitata da Berlusconi-Galliani-Braida durò la bellezza di 27 anni collezionando una sequenza di successi euro-mondiali inimitabile (a eccezione del Real Madrid). Ed è per questo motivo giusto osservare che fin qui, il cammino del Milan “americano” prima con Elliott e ora con RedBird, ha invece imboccato un altro sentiero: in 5 anni si sono alternati alla guida dell’area tecnica prima Leonardo-Maldini, poi Boban-Maldini, quindi Maldini-Massara e adesso Ibrahimovic-Moncada. Troppi cambi in così poco tempo.