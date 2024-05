Accordo tra Pioli e il Milan per l'addio: risoluzione del contratto

Domani l'annuncio

La decisione del club è stata comunicata ufficialmente al tecnico nella giornata di ieri, mentre i comunicato ufficiale è atteso per la mattinata di domani, prima dell'ultima conferenza stampa di Pioli da allenatore del Milan, alla vigilia del match con la Salernitana che chiuderà la stagione rossonera.

Pioli "on fire", breve ma intenso

Nel quinquennio rossonero, Stefano Pioli ha ottenuto probabilmente più di quanto ci si aspettasse da lui, in un momento di grandi cambiamenti per il club rossonero. Lo scudetto innanzi tutto, ma anche quattro qualificazioni consecutive in Champions e la semifinale con l'Inter. Proprio il derby della Madonnina ha forse fatto la differenza: dopo essere stato decisivo per il tricolore del 2022, si è rivelato prima 'mortifero' in Champions League e poi un tabù in campionato.