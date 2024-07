Stoichkov elogia Morata: "Non capisco le critiche, è un tipo di attaccante che non esiste più"

Stoichkov: "Morata? Non capisco perché..."

Queste, infatti, le dichiarazioni dell'ex Pallone d'Oro sul nuovo attaccante del Milan: "E' un ragazzo che ha sofferto tanto e nessuno si spiega come si possa criticare il leader di questa squadra. Inoltre, lavora duro per la sua selezione. In semifinale, nei gol di Olmo o Lamine, di Morata non si parla. Trascina con sé due o tre difensori, lascia spazi... è un centravanti di quelli che non esistono più... lavora duro, si sacrifica tanto e davvero non capisco perché sia ??stato criticato così tanto".