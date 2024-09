Milan, Bennacer si è operato: quando potrà tornare in campo

La stagione di Ismael Bennacer è iniziata in maniera molto sfortunata. Per lungo tempo nella lista dei partenti del Milan, l'algerino alla fine è rimasto in rossonero infortunandosi gravemente durante la sosta per le nazionali. Oggi il Milan ha annunciato la buona riuscita dell'operazione a cui si è sottoposto il centrocampista questa mattina. Molto probabilmente il calciatore dovrà rimanere ai box per tutto il resto del 2024, con un tempo di degenza previsto di quattro mesi per il recupero dalla lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro che lo ha colpito nei giorni scorsi.