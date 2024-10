Maximilian Ibrahimovic , figlio di Zlatan , è stato convocato per la prima volta con la Nazionale svedese . Il 18enne parteciperà a un mini ritiro in Spagna, dove affronterà tre partite amichevoli: con il Giappone (due volte) e gli Stati Uniti.

Ibrahimovic Jr, prima convocazione con la Svezia

Maximilian ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan questa estate e in Primavera ha già collezionato quattro in sei partite di campionato. Anche lui gioca in attacco, ma rispetto al padre preferisce di più giocare come ala sinsitra.