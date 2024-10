"Ibrahimovic ribaltato da un compagno al Milan". La rivelazione di Pato

Alexandre Pato è tornato a parlare del suo periodo al Milan e di un particolare episodio avvenuto in allenamento tra Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic . Il difensore statunitense e l'attaccante svedese erano infatti arrivati alle mani dopo un contrasto di gioco: " Onyewu in marcatura ha colpito, senza volerlo, il piede di Zlatan . Ha preso la sua caviglia, ma senza cattiveria ed ha continuato a giocare".

Pato racconta la rissa tra Ibra e Onyewu

Il brasiliano ha poi proseguito il racconto: "Onyewu era anche appena tornato da un infortunio. Era un po' insicuro, fai un contrasto e lo fai male. Dopo un controllo del pallone Ibra gli è entrato con entrambi i piedi da dietro per fargli del male. Sono caduti entrambi per terra. Oguchi si è rialzato, ma lui era davvero buono. Anche Zlatan si è rialzato, ma ha iniziato a insultarlo in svedese. Poi ha provato a prenderlo e buttarlo giù. Onyewu l'ha preso e. lo ha ribaltato".