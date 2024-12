Van der Vaart esagerato, insulti a Ibra: "Idiota e arrogante"

"Un idiota", così Rafael Van der Vaart ha definito Zlatan Ibrahimovic, ricordando i momenti vissuti nello stesso spogliatoio ai tempi dell'Ajax, nei primi anni 2000. I due, del resto, non hanno mai avuto un rapporto speciale: durante una partita tra Svezia e Olanda, l'attuale dirigente del Milan entrò in maniera scomposta sulla caviglia dell'ex compagno di squadra, procurandogli un brutto infortunio. E oggi, non sono certo migliori amici.