Infortunio Pulisic, l’esito degli esami: come sta e quante partite salta

Brutte notizie per Paulo Fonseca , a due giorni dalla sfida di Champions League con la Stella Rossa di Belgrado. Pulisic ko dopo l' infortunio rimediato al "Gewiss Stadium" di Bergamo contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'esito degli esami strumentali ha chiarito le condizioni dell'attaccante del Milan e i tempi di recupero .

Infortunio Pulisic, condizioni e tempi di recupero dell'attaccante del Milan

Per Christian Pulisic, si tratta di una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro, per la quale è stato costretto a fermarsi nel primo tempo di Atalanta-Milan, terminata sul punteggio di 2-1. 15-20 giorni di stop per il calciatore statunitense, che si sottoporrà ad un nuovo esame fra una settimana. Salterà sicuramente le prossime tre sfide che attendono la squadra di Fonsec.a