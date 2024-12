Festa Milan, Maldini grande assente si sfoga: "Nessuno potrà mai scalfire..."

Da Van Basten a Inzaghi e Baresi: e Paolo Maldini? Non è passata inosservata l'assenza dell'ex capitano nella grande festa in campo, organizzata dal Milan prima del fischio d'inizio delle gara a San Siro con il Genoa. Un evento, per celebrare i 125 anni dalla fondazione del club rossonero, scandito da una parata di campioni: ha fatto rumore che non ne facesse parte anche l'ex calciatore e dirigente rossonero.