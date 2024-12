Retroscena Milan: il 24 dicembre contattato Sarri, i motivi del no

Sarri al Milan, i motivi del no

Facile capire i motivi o quantomeno intuirli: a Sarri piace lavorare tanto sul campo, plasmare le sue squadre e non accetta club in corsa. Avrebbe fatto un'eccezione? Possibile, visto che la rosa del Milan è di qualità. Ma certo non con un contratto di sei mesi appena. Quindi grazie, arrivederci alla prossima. Forse. Perché adesso l'allenatore del Milan è Conceicao che in sei mesi tra Supercoppa (il 3 la semifinale contro la Juve), Coppa Italia (quarti in casa contro la Roma), Champions e campionato si gioca il presente e soprattutto il futuro.