È ufficiale: Theo & Leao sono tornati e il Milan torna a vincere. Rivitalizzati da Conceiçao dopo il periodo no con Fonseca, i due rossoneri più rappresentativi hanno ribaltato la gara con il bel Como di Fabregas , passato in vantaggio grazie al primo acuto del neoacquisto Diao, ma superato grazie ai cambi vincenti dell'allenatore portoghese che ha colto la sua prima vittoria in Serie A. Nel primo tempo, il Como ha ribadito quanto di brillante aveva mostrato pareggiando all'Olimpico contro la Lazio. Il Milan, invece, è sembrato più quello visto pareggiare con il Cagliari, anziché la squadra pimpante e vittoriosa nella Supercoppa a Riyad . È vero, l'occasione migliore stata costruita dai rossoneri, però non è stata sfruttata da Rijnders, grazie al tempismo di Butez, lesto a ribattere anche la successiva conclusione di Morata. Tuttavia, questo è stato l'unico acuto degli uomini di Conceiçao, obbligati a contenere le iniziative di Strefezza, Da Cunha, Cutrone e del diciannovenne Assane Diao, talentuoso attaccante appena arrivato in Serie A dal Betis Siviglia, ma disinvolto e intraprendente. Il gong dell'intervallo ha fissato il risultato su un equo 0-0, sebbene per il Milan le notizie negative siano state due: l'infortunio muscolare di Pulisic, sostituto da Abraham e l'ammonizione del diffidato Morata che salterà la sfida con la Juve.

Nella ripresa, Fabregas ha lanciato subito il neoacquisto Caqueret, rinforzo lionese di valore, chiamato a diventare subito un punto di riferimento del centrocampo lariano. Per contro, Conceiçao, palesemente insoddisfatto della prima frazione di gioco, ha cambiato anche Bennacer e Morata inserendo Gimenez e Musah. Mosse azzeccate, alla luce di quanto è accaduto, anche se l'acuto di Diao, a conferma delle impressioni suscitate d'acchito, sembrava complicare e di molto le cose per i rossoneri. Invece, la rete comasca ha suonato la sveglia e, in cinque minuti, Theo Hernandez e Leao hanno ribaltato la partita. Particolarmente incisivo è risultato l'apporto di Abraham, autore dell'assist a Rafa. Più in generale, lo schieramento offensivo varato da Conceiçao che, accanto a Leao e Abraham, ha inserito anche Camarda, ha premiato il coraggio dell'allenatore. Maignan si è fatto perdonare l'incertezza costata il pari con il Cagliari, negando a Cutrone il 2-2. Fabregas ha risposto a Conceiçao inserendo nel finale Gabrielloni, Belotti e Verdi per giocarsi il tutto per tutto. Non è bastato. Il Milan è tornato a vincere in campionato dopo i pareggi con Roma e Cagliari, inframezzati dal trionfo saudita in Supercoppa. Il Como ha perso, però, se continua a giocare così, si salva di sicuro.

