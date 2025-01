Milan, Conceição vede l’emergenza. Ma ha Leao

Da ieri non è più un pettegolezzo o semplicemente un cattivo pensiero. Da ieri invece è ufficiale: Rafa Leao è ai remi per tirare fuori la barca del Milan dalle secche di una stagione deludente. Dal giorno dello sbarco dell’altro connazionale, Sergio Conceiçao, Leao prova a diventare il leader in queste settimane tormentate tra una gestione e l’altra che finiscono per riaffermare limiti e fragilità più che esaltare le qualità del team. Per esempio Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, poco propendo a farsi largo con le accelerate che lo resero famoso nella stagione dello scudetto. Quel sinistro sbilenco che si trasforma in una traiettoria irresistibile per il Como e che procura l’1 a 1 iniziale è forse un segno del destino e di sicuro una parziale riparazione per il duello perso e lo spazio concesso a Diao sul sigillo del Como. Leao no. Questo Leao è al servizio del nuovo corso ed è capace già dalle prime sequenze - dinanzi ai segnali giunti ieri sera di un calcio pigro e balbuziente - di esibire una delle sue travolgente cavalcate servendo un cioccolatino per Reijnders.