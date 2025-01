Pioli su Theo e Leao: "Mi facevano arrabbiare a volte. Un po' indolenti, ma..."

Stefano Pioli , ex allenatore del Milan oggi all' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo , è tornato a parlare dei rossoneri e in particolare di Theo Hernandez e Rafael Leao : " Sono due ragazzi ai quali ho voluto un bene dell'anima . Secondo me avevano bisogno di certi tipi di rapporti, ma al contempo due ragazzi che sono solari, belli, difficili perché non così continui, a volte un po' indolenti ".

Le parole di Pioli su Leao e Theo

L'allenatore ha poi continuato ai microfoni di Radio Serie A: "Io con loro ho avuto un bellissimo rapporto, poi a volte mi facevano arrabbiare, perché sono due giocatori che potevano condizionare il risultato della partita , sia in positivo che in negativo. [...] Aiutarli non vuol dire coccolarli sempre, a volte sì ma a volte vuol dire dargli bastone e carota in ufficio e altre volte davanti a tutti". Infine, sul portoghese: "Io personalmente continuo a vedere una crescita continua di Rafa. Poi non so se riuscirà a diventare un top e a poter vincere un giorno un Pallone d'Oro".