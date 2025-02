Tomori espulso: perché il Var non è intervenuto sul possibile fuorigioco di Colombo

Espulso Tomori, ma c'è un possibile fuorigioco di Colombo: la spiegazione

Tuttavia, l’azione che ha portato al secondo giallo era viziata da un possibile fuorigioco dell’attaccante dell’Empoli. Nonostante ciò, il VAR non ha potuto intervenire per correggere la decisione: il protocollo, infatti, consente la revisione solo in caso di espulsione diretta e non per i cartellini gialli.