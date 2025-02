Milan, quando le follie non pagano

Di fatto bisogna prendere atto allora che se la concentrazione di tanta cifra tecnica può costituire valore aggiunto nel viaggio a Empoli, a Rotterdam la musica è completamente diversa. Ed è diversa in particolare la scelta degli olandesi, rimasti senza l’allenatore principale da un giorno all’altro, eppure disposti secondo una mano abile e collaudata, quasi che l’esonerato Priske avesse nei giorni precedenti preparato un piano partita quasi perfetto, puntando sui difetti più noti del Milan (debole sui fianchi della difesa, tra Walker e Theo con capigliatura fucsia) e vincendo quei duelli a metà campo che fanno dannare Conceiçao in panchina. Perché poi se hai solo dei fioretti e non ancora delle sciabole, il risultato è quasi scontato. Maturato in capo anche alle ultime scelte a disposizione della ridotta panchina, con Camarda e Abraham lanciati nella mischia finale a dimostrazione che gli artigli dei 4 fantasia non riescono a pungere né ad aprire varchi utili. Dalle parti di Conceiçao si lamentano per il numero dei duelli persi: è la solita storia, non c’è nulla di nuovo. Si possono cambiare i ranghi, si può inserire anche qualche altro artista, come Joao Felix, ma a certi livelli europei quello che conta non è l’estro e nemmeno la classe ma la velocità e la cifra tecnica, l’intensità. Così nella città della follia, il Milan consuma un’altra occasione per tornare indietro invece che fare qualche progresso convincente a dimostrazione di un destino più da gambero. Compresi gli umori e il rendimento di chi, tipo Leao, è continuamente messo davanti al bivio: spiccare il volo verso la quota fenomeno o tornare indietro verso destini più tristi.