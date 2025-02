Maignan rinvia su Thiaw: l'autogol del Milan a Torino è clamoroso

Incredibile autogol di Thiaw al quinto minuto di Torino-Milan , match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A : l'autorete del difensore rossonero ha portato in vantaggio la squadra di Paolo Vanoli in modo rocambolesco . Nell'azione, Pedersen aveva tentato di lanciare in profondità Sanabria , ma l'attaccante era in svantaggio nella corsa su Thiaw.

Torino-Milan: autogol di Thiaw, ma che pasticcio di Maignan

Il tedesco, in copertura, non ha però fatto i conti con il suo portiere, Maignan: il francese ha infatti deciso di avventarsi sul pallone fuori area per rinviarlo con i piedi, ma ha centrato in pieno il compagno, pressato da Sanabria, e la sfera è tornata verso la porta del Milan finendo in rete per il vantaggio del Torino.