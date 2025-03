Comunicazione Milan, lascia Vercellone e arriva un'ex Ferrari: tutti i dettagli

MILANO - All’interno della rivoluzione che il Milan si appresta a vivere tra campo e scrivanie, vi è anche un avvicendamento nel ruolo di Chief Communications Officer del club rossonero. Dopo cinque anni, infatti, lascia il ruolo di capo della comunicazione Pier Donato Vercellone, il quale sarà sostituito - presto anche ufficialmente - da Francesca Montini , appena reduce dalla esperienza in Ferrari prima come comunicazione Brand e Corporate dal 2018 al 2023 e poi come Chief Communications Officer negli ultimi due anni.

Francesca Montini, il profilo

Formatasi presso l’Università di Roma La Sapienza e il Ferrari Corporate Executive MBA presso la Bologna Business School, il suo curriculum professionale racconta di esperienze in diversi mercati internazionali, tra cui Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, sempre molto cari per le strategie del Milan, e per marchi rinomati quali Nokia, Nike, Ford e Jeep. Ora, il Milan. Da una eccellenza italiana in rosso ad un’altra in rossonero.