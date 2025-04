Paratici, gli scudetti con la Juve e CR7: a chi sarà affidata la rifondazione del Milan

A volte ritornano, senza nemmeno farei quei giri immensi come cantava Venditti. Da definire ci sono ancora gli ultimi dettagli, ma il Milan ha deciso: Fabio Paratici sarà il suo nuovo direttore sportivo. Dunque farà ritorno in Italia dopo l’addio alla Juventus nel 2021 e due anni di ‘esilio’ all’estero da consulente del Tottenham, club per il quale non ha potuto ricoprire cariche ufficiali per via della squalifica