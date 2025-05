Maignan e Theo Hernandez: con il nuovo Milan le cose possono cambiare

Milan, la situazione Hernandez

Quello che era - e per ora resta - più lontano da Milano e dal Milan è Theo Hernandez. La questione rinnovo non si aggiorna da tempo e molto lascia pensare che sia davvero giunto il momento di un malinconico addio. Il post di lunedì, pubblicato sui suoi account social, però, qualche spiraglio lo apre: «Finisce - ha scritto il terzino - una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco». Parole di circostanza? Sarà il tempo a dirlo e, soprattutto, le offerte che arriveranno. Se arriveranno. Al momento, infatti, non è pervenuta alcuna proposta per Theo agli uffici di via Aldo Rossi, se non qualche informale - e per ora non concreto - interessamento dall'Arabia Saudita. La mancanza di destinazioni potrebbe, allora, aprire scenari nuovi per il rinnovo: Tare ne accoglierà il dossier dalla prossima settimana. Con la benedizione di Allegri, ovviamente, che in un paio di occasioni in passato ha avuto modo di elogiare le straordinarie doti fisiche e atletiche di Theo.

Maignan e il futuro al Milan

Anche Mike Maignan, capitano da gennaio del Milan, ha lasciato lunedì i suoi pensieri su Instagram: «Il cuore è pesante, non ne conosco il peso. Abbiamo concluso una stagione difficile! Tutti quelli che amano, che giocano, che tifano il Milan sono delusi. Non ci sono scuse, siamo il Milan. A tutti tifosi Milanisti: con vostro sostegno il Milan rimarrà sempre il Milan. Sempre forza Milan". Parole simili a quelle del connazionale, come simile potrebbe essere anche il destino. Il rinnovo del portiere è in stand-by da febbraio e il ds Tare lo riprenderà tra qualche giorno: per Maignan le possibilità di accordo sono leggermente più alte rispetto a Theo. Ad Allegri, poi, piacciono e servono i giocatori di personalità. Gli serviranno per ricostruire il Milan. E alcuni destini potrebbero cambiare.