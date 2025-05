Allegri è il nuovo tecnico del Milan: arriva il comunicato ufficiale

Milan, ora è ufficiale: Allegri è il nuovo allenatore

Di seguito il resto del comunicato: "Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".

Allegri, i retroscena del ritorno al Milan

Il tecnico livornese ha firmato un contratto biennale con opzione per altri due anni, a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’accordo è stato raggiunto ieri pomeriggio negli studi del procuratore Giovanni Branchini, alla presenza del presidente Scaroni, dell’amministratore delegato Furlani e del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha spinto con decisione per il suo ritorno. Dopo l’addio a Conceiçao, il club ha scelto Allegri per guidare il rilancio rossonero, garantendogli un ruolo centrale nelle scelte tecniche e di mercato (PER TUTTI GLI ALTRI DETTAGLI, CLICCA QUI!).