Allegri blinda Leao e Maignan. Milan, parte la carica a Modric

MILANO - Sarà un’estate all’insegna degli assalti per i giocatori più preziosi del Milan. Senza la partecipazione dalle competizioni europee molti rossoneri sono finiti nel mirino di società importanti, che cominciano a muoversi per chiedere informazioni. Il Bayern Monaco ha già realizzato i primi passi per sondare il terreno su Rafael Leao , ed è disposto a presentarsi con una proposta economica di un certo calibro. I tedeschi hanno messo l’esterno portoghese nella lista della spesa, ma Rafa per il Milan non è in vendita . Non c’è l’esigenza di lasciar partire i giocatori più forti (l’unico sacrificio potrebbe essere Reijnders) della rosa e in questo è stato fondamentale l’arrivo di un vincente come Massimiliano Allegri .

Milan, il primo passo di Allegri

Il nuovo allenatore rossonero si è mosso per parlare già con Leao e gli altri giocatori ritenuti fondamentali per il progetto. A meno di offerte fuori mercato, o proposte davvero irrinunciabili, il Diavolo non ha intenzione di provarsi di Leao. Allegri lo ritiene indispensabile e si è mosso in prima persona per lui. Tuttavia il Bayern non demorde e nei prossimi giorni sono previsti nuovi approcci con il Milan. Anche in Premier League comincia a filtrare l’interessamento di diverse società. Leao non ha disputato la sua miglior stagione al Milan, ha avuto momenti di difficoltà come tanti suoi colleghi, ma il nuovo tecnico rossonero è convinto di poterlo gestire per farlo rendere ancora di più.

Milan, Modric e Rabiot nel mirino

Per il centrocampo sono in atto grandi manovre. La novità riguarda Luka Modric, 39 anni, in scadenza con il Real Madrid. Fortissimo l’interesse rossonero, con il placet ovviamente di Allegri. Il quale sta pensando anche ad Adrian Rabiot, attualmente al Marsiglia con un contratto fino al 2026 (potrebbe liberarsi per una decina di milioni di euro). Il feeling tra il francese e il tecnico livornese è noto, ma per puntare sull’ex centrocampista della Juve bisogna prima fare i conti con il Marsiglia e con la madre agente. Il tema delle commissioni è sempre valido, ed è stato il motivo che ha portato il Diavolo a non affondare il colpo nella scorsa estate, quando Rabiot si era liberato a parametro zero dalla Juventus. Un tentativo potrebbe essere fatto in questa estate. L’annata di Adrien alla corte di Roberto De Zerbi si è conclusa con il secondo posto, dieci gol e sei assist. Il Milan in un’eventuale trattativa con il Marsiglia potrebbe giocarsi anche la carta Isamel Bennacer, di proprietà del Diavolo ma con diritto di riscatto a favore dei francesi.

Il Milan riparte da Maignan e Leao

Il Milan proverà a trattenere anche Maignan. Presto ripartiranno le operazioni per il rinnovo del capitano. Per Allegri il Milan non può fare a meno di lui, sia per la sua bravura tra pali, ma anche per la sua leadership. Ecco perché la dirigenza presto si attiverà per andare a dama. Leao e Maignan saranno i cardini del nuovo Milan, indispensabili per ripartire ed essere subito competitivi.