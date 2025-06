Il Milan spinge Theo Hernandez per Xhaka e Guerra 

Il Milan non vuole più proseguire con Theo Hernandez e sta forzando la mano per l’uscita dell’esterno francese. Il club è arrivato quasi alla rottura con il terzino sinistro, non fa più parte del progetto rossonero e spera che presto Theo accetti l’importante offerta economica arrivata dall’Arabia. Infatti l’Al-Hilal non ha mollato la presa sul Hernandez e nelle scorse ore ha ribadito che l’offerta economica, sia al giocatore che al club rossonero, è ancora valida. Il Milan con la cessione di Theo nella squadra di Simone Inzaghi otterrebbe 30 milioni più bonus, mentre il giocatore oltre 15 milioni di euro netti all’anno . Cifre decisamente convincenti, considerando che il contratto di Hernandez è in scadenza al 30 giugno 2026 e nell’ultima stagione ha faticato parecchio.

Milan-Theo, tutto finito

Il Milan ha già accettato la proposta dell’Al-Hilal, e spera che presto possa farlo pure il terzino. Nelle ultime ore Hernandez sta ragionando sul trasferimento a Riad, ne sta parlando con la famiglia e con il suo storico agente. Fino ad oggi ha sempre rifiutato ma sta prendendo atto che le proposte dall’Europa scarseggiano, e oltre all’Atletico Madrid, per ora non sono arrivate offerte sul tavolo di Giorgio Furlani. Il Ceo rossonero vuole almeno 20 milioni più bonus per lasciarlo partire, ma spinge per l’affare con gli arabi, decisamente la proposta economica migliore arrivata in sede questa estate. Theo è arrivato al Milan nell’estate del 2019 dal Real Madrid, e dopo sei stagioni la sua esperienza in rossonero è arrivata al capolinea. In entrata invece il direttore sportivo Igli Tare sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti di Granit Xhaka, il centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen. Anche ieri c’è stata una telefonata tra le parti e ormai si è arrivati ad un accordo di massima tra il Milan e il giocatore, che ha dato totale apertura alla squadra di Massimiliano Allegri. Tare è fiducioso di concludere l’affare. Resta però da trovare la quadra sulle cifre con il club tedesco, che vorrebbe ancora tra i 18 e 20 milioni per il suo centrocampista. Xhaka ha ancora tre anni di contratto e dopo diverse cessioni il Bayer non vorrebbe dare via un’altra pedina importante della mediana. Ma il pressing del Milan è totale e presto ci sarà una nuova proposta ufficiale.

Javi Guerra è l'altro obiettivo

Sarà un gioco a rialzo pure con Javi Guerra del Valencia. Il club spagnolo vorrebbe almeno 25 milioni di parte fissa più bonus perché dovrà cedere il 30% del ricavato al Villarreal per effetto di una vecchia clausola nel contratto dello spagnolo. Il Milan per ora è arrivato a 20 milioni di euro, compresi i bonus, ma pensa che potrà migliorare l’offerta. Sarà un gioco a rialzo. Lo stesso Guerra vorrebbe passare al Milan infatti ha chiesto oltre 3 milioni di euro per rinnovare con il Valencia, cifra che difficilmente avrà l’approvazione del board spagnolo. Si complica invece la pista Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Club Brugge, alternativo a Javi Guerra. I costi del giocatore svizzero sono molto alti, addirittura la società belga ha chiesto quaranta milioni di euro e cifre del genere vengono giudicate fuori mercato da Furlani. In difesa Tare continua a lavorare a fari spenti su Giovanni Leoni, difensore italiano del Parma, ma la concorrenza è agguerrita.