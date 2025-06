Aria nuova a Milanello

È davvero cambiato il nuovo Milan? A giudicare dalle prime mosse, la risposta è una sola: assolutamente sì. Perché la presunzione, coltivata nell’epoca del dopo Maldini, di poter fare calcio ad alto livello senza dotarsi delle figure classiche di un ds e ricorrendo al profilo “di un allenatore, non un manager”, parole e concetto espresso da Zlatan Ibrahimovic per spiegare il no a Con