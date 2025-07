Milan, senti Modric: "Non possiamo essere soddisfatti della mediocrità". Poi benedice Leao

Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. L'ex Real Madrid nella giornata di lunedì è arrivato in Italia, ha firmato ed è stato ufficializzato. Ora il giocatore è pronto a iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Massimiliano Allegri. Il Pallone d'Oro del 2018 ha spiegato i motivi della sua scelta ai microfoni ufficiali del club alla sua prima intervsta da rossonero: "Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare sia venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto il Milan. È stato molto importante per me, mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei più grande club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo".