Milan, Allegri a colloquio con Leao: grande feeling, ecco cosa gli chiede in campo

Due settimane piene di allenamenti sono sufficienti per dare il via alle prime partite di livello in questo pre campionato del Milan. Mercoledì il gruppo di Massimiliano Allegri dovrà vedersela con l’ Arsenal a Singapore e gli occhi saranno puntati naturalmente su Rafael Leao , uno dei giocatori più rappresentativi della società rossonera. L’attaccante portoghese, che comincia la sua settima stagione con la maglia del Milan , è arrivato nel momento cruciale della carriera, dove tutti si aspettano finalmente quel salto di qualità che non è mai riuscito ad avere. Sono stati tanti i passaggi a vuoto nel corso dei mesi passati, tanto da pensare che Rafa non potesse mai diventare un vero campione. Ma ora con l’arrivo a Milanello di Allegri si è accesa di nuovo la speranza. Il feeling con l’allenatore livornese migliora giorno dopo giorno , c’è grande simpatia tra i due e gli insegnamenti di Max saranno fondamentali per guidare Leao verso uno step successivo. Al Milan è arrivato un tecnico che ha vinto tanto in carriera, che ha saputo migliorare tanti giocatori, ora però tocca a Rafa ascoltare tutti i suggerimenti e farne tesoro.

Milan, feeling tra Allegri e Leao: cosa chiede il tecnico

Ciò che balza agli occhi quando si osservano gli allenamenti a Milanello sono i dialoghi intensi tra Allegri e Leao alla fine di ogni sessione. Conversazione costanti anche durante le partitelle tra attaccante e allenatore per migliorare sempre di più l’intesa. Leao sarà la chiave della stagione del Milan e Max lo sta stimolando fin da primo giorno di raduno. Addirittura alla fine di ogni allenamento anche lo staff tecnico di Allegri si concentra con Leao per spiegargli i movimenti giusti e cosa richiede in partita il calcio dell’ex mister della Juventus. Ora arriveranno i primi test e Leao li giocherà da titolare, affronterà in sequenza Arsenal e Liverpool, una vetrina internazionale per vedere i primi progressi. Sarà uno dei giocatori più esperti del gruppo, l’annata milanista dipenderà dalle giocate di Rafa e dalla sua reale voglia di mettersi in discussione per realizzare quello step in più che negli anni passati non è riuscito a compiere. Al portoghese vengono chiesti più gol e assist, ma anche un atteggiamento diverso, di non assentarsi durante la partita o per lunghi tratti di campionato. La costanza dovrà essere l’arma in più per Leao.