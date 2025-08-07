Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Jashari, un tifoso da curva per il centrocampo del Milan. Ma nel 2020 stava per ritirarsi

Lo svizzero completerà con Modric e Ricci il nuovo centrocampo di Allegri
Roale
1 min
Per strapparlo al Bruges il Milan ci ha messo settimane e tanti soldi (39 milioni, bonus inclusi). Ma anche lui ci ha messo tanto del suo rifiutando la corte di Arabia Saudita, Premier e Leverkusen. Alla fine il matrimonio tra Ardon Jashari e il club rossonero c’è stato. E ora il 23enne vuole ripagare tutta la fiducia. I mezzi ci sono, ed ora c’è tutto quello che serve in mezzo al campo a Massimiliano Allegri, nel reparto che più di tutti ha subito una rivoluz

