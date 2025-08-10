Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Dove vedere Chelsea-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul test della squadra di Allegri, impegnata a Stamford Bridge contro l'undici di Maresca, reduce dalla vittoria del Mondiale per Club
Nuovo test per il Milan di Massimiliano Allegri, ospite del Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club. Per i rossoneri, reduci dall'1-1 contro il Leeds United, l'opportunità di vedere all'opera Luka Modric e il neo arrivato Ardon Jashari, acquistato dal Club Brugge al termine di una lunga trattativa. Cresce l'attesa a Londra, dove a fare da cornice sarà lo splendido impianto di Stamford Bridge.

Chelsea-Milan, l'orario dell'amichevole

Chelsea-Milan andrà in scena oggi, domenica 10 agosto, alle ore 16 a Stamford Bridge (Londra).

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv

Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e in differita su NOVE a partire dalle ore 21:30. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Chelsea-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'amichevole del Milan in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Maresca e Allegri

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Gittens; Pedro. Allenatore: E. Maresca.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Dutu. Allenatore: M. Allegri.

 

 

