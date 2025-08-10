Dove vedere Chelsea-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Nuovo test per il Milan di Massimiliano Allegri, ospite del Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club. Per i rossoneri, reduci dall'1-1 contro il Leeds United, l'opportunità di vedere all'opera Luka Modric e il neo arrivato Ardon Jashari, acquistato dal Club Brugge al termine di una lunga trattativa. Cresce l'attesa a Londra, dove a fare da cornice sarà lo splendido impianto di Stamford Bridge.
Chelsea-Milan, l'orario dell'amichevole
Chelsea-Milan andrà in scena oggi, domenica 10 agosto, alle ore 16 a Stamford Bridge (Londra).
Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv
Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e in differita su NOVE a partire dalle ore 21:30. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Chelsea-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'amichevole del Milan in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Maresca e Allegri
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Gittens; Pedro. Allenatore: E. Maresca.
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Dutu. Allenatore: M. Allegri.
