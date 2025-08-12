Milan, un jolly difensivo per Allegri: ecco De Winter

MILANO - Con una trattativa lampo, durata poche ore, il Milan ha preso Koni De Winter dal Genoa, soffiandolo all’Inter. Il difensore, infatti, era uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri ma la cessione di Malick Thiaw ha cambiato le carte in tavola e ha dato vita ad un effetto domino sul mercato dei difensori. Il Diavolo si è trovato improvvisamente con una cifra enorme da investire subito per sostituire il centrale tedesco, e con 40 milioni di euro a disposizione ha deciso di puntare su De Winter. Il belga è stato preferito a Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni per almeno due motivi. Il primo è di natura economica, in quanto De Winter costa la metà rispetto ai difensori di Fiorentina e Parma. Inoltre i due club italiani stanno rigettando diverse offerte da 35-40 mln e vorrebbero trattenere i loro giocatori. La seconda motivazione che ha portato il Diavolo ad affondare sul giocatore belga è perché De Winter a 23 anni ha quasi settanta presenze in serie A, e spesso ha giocato partite di alto livello pure contro le big. Si è dimostrato pronto per il salto al Milan e con 20 milioni più bonus i rossoneri hanno rimpiazzato Thiaw. I rossoneri dopo aver realizzato una mega plusvalenza con la cessione del tedesco al Newcastle, hanno deciso di non spendere tutta la cifra incassata ma solamente la metà.
Contratto lungo per De Winter
Per il difensore sono state ore frenetiche, in cui ha subito accettato la destinazione rossonera e ha detto si ad un contratto di cinque anni a 1,7 milioni a stagione. De Winter è una vecchia conoscenza di Allegri, in quanto è stato allenato dal tecnico livornese quando era alla Juventus. Ha esordito in Champions a 19 anni proprio con Max in panchina, e l’allenatore del Milan ha dato il suo placet per l’affondo nella giornata di domenica. Allegri parlava così di De Winter nella stagione 2021-22 dopo la partita in Europa: «È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre». Ieri i due club si sono scambiati i documenti e nelle prossime ore il difensore sarà a Milano per sottoporsi alle visite mediche.
Allegri lo vede sia centrale che terzino
Allegri ha voluto il 23enne del Genoa perché può giocare in due ruoli. Sia in una difesa a tre, che in uno schieramento a quattro. Sarà l’alternativa di Tomori sul centro destra se i rossoneri dovessero schierarsi a quattro, oppure uno dei tre centrali in una difesa a tre. Questa capacità di adattarsi in più ruoli e diversi schieramenti ha convinto il Diavolo sulla bontà dell’affare. Infatti il Milan in queste amichevoli estive ha alternato sia la difesa a tre che lo schieramento difensivo a quattro, e nel corso dell’annata Allegri è intenzionato a utilizzarli entrambi. De Winter può essere il giovane dalle caratteristiche giuste da far crescere alla corte di Max. Bravo con la palla al piede, nella fase d’impostazione e inizio gioco. Nella scorsa stagione ha avuto la media di 4,6 palloni recuperati a partita, e potrà ancora crescere. La sua duttilità tattica avrà convinto la dirigenza del Milan a puntarci.
