Milan, un jolly difensivo per Allegri: ecco De Winter

MILANO - Con una trattativa lampo, durata poche ore, il Milan ha preso Koni De Winter dal Genoa, soffiandolo all’Inter. Il difensore, infatti, era uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri ma la cessione di Malick Thiaw ha cambiato le carte in tavola e ha dato vita ad un effetto domino sul mercato dei difensori. Il Diavolo si è trovato improvvisamente con una cifra enorme da investire subito per sostituire il centrale tedesco, e con 40 milioni di euro a disposizione ha deciso di puntare su De Winter. Il belga è stato preferito a Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni per almeno due motivi. Il primo è di natura economica, in quanto De Winter costa la metà rispetto ai difensori di Fiorentina e Parma. Inoltre i due club italiani stanno rigettando diverse offerte da 35-40 mln e vorrebbero trattenere i loro giocatori. La seconda motivazione che ha portato il Diavolo ad affondare sul giocatore belga è perché De Winter a 23 anni ha quasi settanta presenze in serie A, e spesso ha giocato partite di alto livello pure contro le big. Si è dimostrato pronto per il salto al Milan e con 20 milioni più bonus i rossoneri hanno rimpiazzato Thiaw. I rossoneri dopo aver realizzato una mega plusvalenza con la cessione del tedesco al Newcastle, hanno deciso di non spendere tutta la cifra incassata ma solamente la metà.