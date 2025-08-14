Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Leao chiama Kean al Milan: “Insieme faremmo paura”

Il portoghese, molto amico dell’attaccante della Fiorentina, non nasconde il sogno di giocare insieme in rossonero
Rafael Leao chiama Moise Kean. Oltre ad essere colleghi nel mondo del calcio, condividono un’amicizia solida e autentica che dura da anni. I due si sono conosciuti da giovanissimi, hanno legato al punto da coltivare anche progetti extra sportivi, in particolare nel campo musicale, dove hanno collaborato e si sono divertiti a portare avanti produzioni e contenuti insieme. Adesso, però, il sogno di Leao riguarda il rettangolo verde di San Siro. 

Leao e il sogno di giocare con Kean

L’attaccante portoghese, in diretta sul proprio canale Twitch, ha risposto a una serie di domande dei tifosi rossoneri. A un fan che gli ha chiesto: “Perché non porti Kean in live?”, il numero 10 milanista ha sorriso e rilanciato: “Magari… anche al Milan”.Parole che hanno acceso l’immaginazione dei tifosi. Leao ha poi spiegato: “Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti”. Un attestato di stima e affetto che va oltre i confini sportivi, mostrando quanto il rapporto umano tra i due sia profondo. Il portoghese è convinto che Kean, ovunque giochi, possa lasciare il segno: “Ovunque andrà, farà bene”, ha aggiunto. Per ora si tratta solo di un sogno, ma chissà che un giorno la coppia non possa davvero condividere lo stesso spogliatoio.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

