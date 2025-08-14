Leao chiama Kean al Milan: “Insieme faremmo paura”

Rafael Leao chiama Moise Kean. Oltre ad essere colleghi nel mondo del calcio, condividono un’amicizia solida e autentica che dura da anni. I due si sono conosciuti da giovanissimi, hanno legato al punto da coltivare anche progetti extra sportivi, in particolare nel campo musicale, dove hanno collaborato e si sono divertiti a portare avanti produzioni e contenuti insieme. Adesso, però, il sogno di Leao riguarda il rettangolo verde di San Siro.

Leao e il sogno di giocare con Kean

L’attaccante portoghese, in diretta sul proprio canale Twitch, ha risposto a una serie di domande dei tifosi rossoneri. A un fan che gli ha chiesto: “Perché non porti Kean in live?”, il numero 10 milanista ha sorriso e rilanciato: “Magari… anche al Milan”.Parole che hanno acceso l’immaginazione dei tifosi. Leao ha poi spiegato: “Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti”. Un attestato di stima e affetto che va oltre i confini sportivi, mostrando quanto il rapporto umano tra i due sia profondo. Il portoghese è convinto che Kean, ovunque giochi, possa lasciare il segno: “Ovunque andrà, farà bene”, ha aggiunto. Per ora si tratta solo di un sogno, ma chissà che un giorno la coppia non possa davvero condividere lo stesso spogliatoio.