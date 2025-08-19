Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Leao, fatti gli esami al polpaccio: come sta e quali partite salta l'attaccante del Milan

L’attaccante portoghese si ferma in vista del debutto in campionato: contro la Cremonese non ci sarà
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Brutte notizie per il Milan e per Max Allegri. Durante la gara contro il Bari, Rafael Leão ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro, problema che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Il club rossonero ha comunicato che l’attaccante portoghese verrà monitorato quotidianamente per valutare il suo recupero in vista della successiva trasferta di Lecce.

Milan, Leao finito ko

L’infortunio è arrivato in un momento delicato della stagione: Leão non solo era uno dei più in forma della squadra, ma rappresenta anche un elemento fondamentale nello scacchiere tattico. La speranza è che l’entità del problema sia contenuta e che il giocatore possa tornare in gruppo il prima possibile, evitando tempi di recupero più lunghi. Al momento, lo staff medico preferisce non sbilanciarsi: ogni valutazione verrà fatta giorno per giorno in base alle sensazioni del calciatore. Intanto, contro la Cremonese toccherà con ogni probabilità a Okafor o Chukwueze prendere il suo posto nel tridente offensivo. Da valutare per il prossimo match con il Lecce.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Tare, già 200 milioni per il MilanHojlund, il Napoli piomba sul danese e sfida il Milan