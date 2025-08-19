Leao, fatti gli esami al polpaccio: come sta e quali partite salta l'attaccante del Milan

ROMA - Brutte notizie per il Milan e per Max Allegri. Durante la gara contro il Bari, Rafael Leão ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro, problema che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Il club rossonero ha comunicato che l’attaccante portoghese verrà monitorato quotidianamente per valutare il suo recupero in vista della successiva trasferta di Lecce.

Milan, Leao finito ko

L’infortunio è arrivato in un momento delicato della stagione: Leão non solo era uno dei più in forma della squadra, ma rappresenta anche un elemento fondamentale nello scacchiere tattico. La speranza è che l’entità del problema sia contenuta e che il giocatore possa tornare in gruppo il prima possibile, evitando tempi di recupero più lunghi. Al momento, lo staff medico preferisce non sbilanciarsi: ogni valutazione verrà fatta giorno per giorno in base alle sensazioni del calciatore. Intanto, contro la Cremonese toccherà con ogni probabilità a Okafor o Chukwueze prendere il suo posto nel tridente offensivo. Da valutare per il prossimo match con il Lecce.