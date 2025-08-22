Allegri: "Il Milan deve tornare in Champions". E sulla favorita per lo Scudetto...

Poi sulle favorite per lo scudetto e sul lavoro fatto dalla società sul mercato : "Ci sono otto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente. Poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi. La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori giovani, di grande prospetto e qualità. C'è condivisione sugli obiettivi per la squadra. Modric? Tecnicamente non c'è bisogno di parlarne, lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d'esterno che d'interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni fa, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico. Boniface? Non è del Milan, parlerò quando sarà tesserato. Per i tifosi: bisogna essere bravi noi a trascinarli, con prestazioni tecniche e di squadra. Con le vittorie, lo stadio ci darà una mano".

Allegri: "Il Milan deve tornare in Champions"

Sul ritorno in panchina dopo un anno dall'ultima volta: "Non è stato un addio difficile alla Juve, perché ho lasciato vincendo. Ho entusiasmo, faccio questo lavoro con grande passione e sono molto contento. Domani è un problema: è un anno che son fermo e non so come mi comporterò. Speriamo di non fare troppi danni. Noi come il Napoli dello scorso anno? Non è che c'è Allegri e il Milan vince. Bisogna lavorare insieme. Io ho imparato una cosa: nelle grandi società, non conta l'allenatore, ma conta il club. Conta la storia del club, che va rispettata in tutti i sensi. E bisogna sentirne addosso la responsabilità. Si deve lavorare per non sbagliare e bisogna sacrificarsi. Non ho mai visto una squadra vincere senza sacrificarsi. Il Milan, che è sopra tutto e sopra tutti, deve tornare in Champions l'anno prossimo".

Allegri: "Faremo parlare il campo"

Infine sul modulo: "Al momento, avevamo Leao, Pulisic e Saelemaekers davanti. Poi che siano più vicini o lontani, in qualche modo li mettiamo in campo. Sono molto contento di come si sta comportando Gimenez, speriamo che domani riesca a tenere tutta la partita. Oggi deciderò su Modric se titolare o gara in corso. Loftus e Fofana hanno tecnica e fisicità: a fine anno, devono aver fatto minimo 15 gol. Leao? Speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta. Bisogna far parlare il campo. Ci sono giocatori forti e scarsi, si può migliorare o peggiorare. Nel calcio si deve saper gestire bene l'imprevisto. Per tanti anni ho iniziato con una idea in testa e poi l'ho cambiata. L'anno scorso sono successe tante cose, so che si deve migliorare".