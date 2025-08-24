Milan, le pagelle contro la Cremonese: Maignan ok, Loftus-Cheek il peggiore

Allegri (allenatore) 5 Il ritorno a San Siro dopo 11 anni è emozionante ma deludente. Il Milan comincia con il piede sbagliato.

Maignan 6

Pulito ed efficace quando si tuffa per disinnescare la botta di Bonazzoli. Nulla può sulla rete di Baschirotto.

Tomori 5,5

Sulla fascia spinge poco, non sembra a suo agio.

Chukwueze (20’ st) 5,5

Qualche iniziativa sporadica senza incidere molto.

Gabbia 5,5

Regge come può ma la difesa va in affanno sulla pressione della Cremonese.

Pavlovic 5,5

Maldestro nella chiusura difensiva, quando serve inavvertitamente Collocolo. In ritardo nella marcatura in area su Baschirotto. Con orgoglio trova il gol del pari che rianima il Diavolo.

Estupinan 5,5

Sforna il cross vincente per la rete del pareggio. Si è presentato a San Siro con la giocata dell’1-1 ma la prestazione non è stata brillante. Allegri lo ha sostituito solo dopo un tempo.