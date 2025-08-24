Milan, le pagelle contro la Cremonese: Maignan ok, Loftus-Cheek il peggiore

Milan-Cremonese 1-2, le pagelle rossonere
Allegri (allenatore) 5
Il ritorno a San Siro dopo 11 anni è emozionante ma deludente. Il Milan comincia con il piede sbagliato.
Maignan 6
Pulito ed efficace quando si tuffa per disinnescare la botta di Bonazzoli. Nulla può sulla rete di Baschirotto.
Tomori 5,5
Sulla fascia spinge poco, non sembra a suo agio.
Chukwueze (20’ st) 5,5
Qualche iniziativa sporadica senza incidere molto.
Gabbia 5,5
Regge come può ma la difesa va in affanno sulla pressione della Cremonese.
Pavlovic 5,5
Maldestro nella chiusura difensiva, quando serve inavvertitamente Collocolo. In ritardo nella marcatura in area su Baschirotto. Con orgoglio trova il gol del pari che rianima il Diavolo.
Estupinan 5,5
Sforna il cross vincente per la rete del pareggio. Si è presentato a San Siro con la giocata dell’1-1 ma la prestazione non è stata brillante. Allegri lo ha sostituito solo dopo un tempo.
Modric si salva
Jimenez (1’ st) 5,5
Sempre nervoso, si fa ammonire per nulla.
Loftus-Cheek 4,5
Da lui Allegri si aspetta tanti gol, ma non punge. Partita scialba, da Loftus versione anno passato. Non segue l’inserimento di Baschirotto in area sul vantaggio della Cremonese.
Modric 6,5
È diventato l’esordiente più anziano della storia della serie A. L’eleganza in persona, tocca la palla in modo sublime e smista palloni da ogni angolazione del campo. Conclusione da fuori che fa tremare Audero.
Jashari (29’ st) 5,5
Prima volta per l’acquisto più costoso dell’estate rossonera.
Gimenez troppo solo
Fofana 5
Ci prova sempre, in ogni partita tenta la rete, ma siamo ancora lontani dalla realizzazione. Va vicino alla realizzazione almeno due volte. Ma deve essere più preciso.
Saelemaekers 6
Gran lavoratore, sempre generoso. Da una sua azione caparbia, in cui strappa palla a Zerbin il Milan pareggia il risultato.
Gimenez 5
È uno degli osservati speciali, il Milan senza attaccanti ha bisogno di lui. Sfiora la rete sul finire del primo tempo. Ha bisogno di un sostegno.
Pulisic 5,5
Primo tempo avulso dal gioco, poco coinvolto sulla corsia sinistra al posto di Leao. Meglio nella ripresa quando alza la pressione e si rende più pericoloso.
