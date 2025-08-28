Milan, Jashari ko in allenamento: frattura composta del perone  

Beffa delle beffe, è toccato ad Allegri annunciare durante la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan , valida per la seconda giornata di Serie A e in programma domani, venerdì 29 agosto, al Via del Mare alle 20:45, l'infortunio di Ardon Jashari . Una sorta di breaking news, perché arrivata "calda" dalla seduta di allenamento sostenuta dai rossoneri in mattinata, prima della partenza per il salento.

"Brutta botta, si è scontrato con Gimenez"

Senza entrare nei particolari, Allegri ha comunicato il forfait del centrocampista svizzero: "Si è scontrato con Gimenez e ha preso una brutta botta". Un contrasto di gioco durissimo, le cui conseguenze hano confermato le sensazioni del tecnico, perché l'infortunio è serio e i tempi di recupero tutti da definire.