Milan, Jashari ko in allenamento: frattura composta del perone  

Alla viglia del match con il Lecce, valido per la seconda giornata di Serie A, è il tecnico a comunicare il serio infortunio riportato dal centrocampista svizzero
Beffa delle beffe, è toccato ad Allegri annunciare durante la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, valida per la seconda giornata di Serie A e in programma domani, venerdì 29 agosto, al Via del Mare alle 20:45, l'infortunio di Ardon Jashari. Una sorta di breaking news, perché arrivata "calda" dalla seduta di allenamento sostenuta dai rossoneri in mattinata, prima della partenza per il salento.

"Brutta botta, si è scontrato con Gimenez"

Senza entrare nei particolari, Allegri ha comunicato il forfait del centrocampista svizzero: "Si è scontrato con Gimenez e ha preso una brutta botta". Un contrasto di gioco durissimo, le cui conseguenze hano confermato le sensazioni del tecnico, perché l'infortunio è serio e i tempi di recupero tutti da definire.

Sospetta frattura del perone

Allenamento ad alta intensità in casa Milan dopo il flop al debutto con la Cremonese, purtroppo anche rischioso, come confermato dal pesante impatto tra Santiago Gimenez e Ardon Jashari, nel quale ha avuto la peggio l'elvetico, che avrebbe riportato la frattura del perone.

Previsti esami radiografici più approfonditi per circoscrivere l'entità del danno, ma diagnosi che parrebbe molto vicina alla realtà, con tempi di recupero che a questo punto sarebbero tutti da valutare.

Cambia tutto anche sul mercato

Un imprevisto che non solo priverebbe Allegri di un rinforzo sulla mediana, ma che potrebbe anche cambiare il mercato del Milan, che era tutto concentrato sull'attacco e che invece potrebbe essere costretto ad intervenire sul centrocampo: torna in ballo la cessione di Musah, che pareva ormai ad un passo dall'Atalanta, ma riprende anche quota la voce Rabiot.

