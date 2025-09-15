Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, lo stile di Modric

Leggi il commento sulla prestazione di qualità del centrocampista croato con rossoneri
Milan, lo stile di Modric© AC Milan via Getty Images
Alberto Polverosi
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Quello che voleva Allegri: i tre punti. Quello che sognava San Siro: il primo gol di Luka Modric. Giocatore fantastico, questo ragazzino. Si sapeva, certo, ma vederlo qui da noi fa davvero un bell’effetto. Ce lo godiamo nel finale, però se è questo, è un gran finale. La zazzera bionda del 14 (10 nei fatti) è stata l’incubo del Bologna. Che ha perso meritando di perdere. Un gol, tre pali, quindici tiri a quattro,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Milan, i migliori video