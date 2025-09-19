Rinnovi Milan, Saelemaekers prima mossa

Il Milan ha riscoperto la duttilità di Alexis Saelemaekers , sempre titolare da quando è rientrato a Milanello in seguito ai due anni consecutivi in prestito. Un rientro alla base che ha portato Max Allegri ad apprezzarne immediatamente le doti tecniche e tattiche, e a farne uno dei giocatori principali per le prime tre giornate in Serie A. Il belga con il passaggio al 3-5-2 è diventato una pedina indispensabile sulla corsia destra , tanto che nell’ultima partita contro il Bologna è stato decisivo con il suggerimento vincente per la rete di Luka Modric. Un gol che ha portato tre punti, deciso proprio dall’assist di Alexis per il croato. L’ex Roma e Bologna è molto apprezzato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore, tanto che i due stanno spingendo per un rinnovo del contratto .

Saelemaekers, il Milan propone il rinnovo

Saelemaekers è legato al Milan fino al 30 giugno 2027, poiché prima dell’anno in prestito nella Capitale aveva esteso il contratto di un’altra stagione. Ora però l’intento del club rossonero è quello di prolungare almeno per altri due anni, portarlo fino al 2029 con opzione per il 2030, e adeguarlo anche dal punto di vista economico. Nei prossimi giorni è in programma un contatto con gli agenti dei giocatori che hanno sui loro contratti scadenze prossime, entro i due anni, così da riprendere il dialogo sui prolungamenti e cominciare a lavorare sulle cifre. Per il rinnovo di Saelemaekers filtra ottimismo, ci sono margini per concludere l’operazione entro la fine dell’anno in modo da evitare inserimenti di altre squadre nella prossima estate, quando manchgerà solo un anno al termoine dell’accordo. La dirigenza rossonera spera di poter giocare in anticipo e programmare il futuro insieme al 26enne belga.

Saelemaekers, le esperienze in prestito

L’esterno, come detto, sta vivendo il suo momento migliore in rossonero, si sente apprezzato dalla squadra e ha raggiunto una maturità tale da permettergli di gestire al meglio i momenti di maggiore pressione. Da questo punto di vista le due stagioni lontano da Milanello sono state molto formative, perché in entrambi gli anni - Bologna e Roma - Alexis è stato protagonista con numeri positivi in termini di gol e assist, ma soprattutto è cresciuto dal punto di vista tattico e comportamentale.

Saelemaekers, una certezza per Allegri

Tutte la qualità del belga erano note ad Allegri che infatti ne ha subito chiesto la conferma nella rosa. In primavera ci sono stati giorni complicati per il futuro di Saelemaekers, perché a maggio la Roma aveva seriamente considerato di acquistalo per una ventina di milioni di euro, mentre il Diavolo ha respinto le offerte. Scelta ribadita anche nel corso dell’estate, quando diversi club di Premier League hanno bussato alle porte di Casa Milan. Nello specifico è stato l’Aston Villa ad interessarsi con maggiore insistenza all’esterno milanista, ma da parte della dirigenza rossonera non c’è mai stata apertura alla cessione. Nel frattempo in Italia ci sono stati approcci anche da parte della Juventus, ma pure in questo caso la risposta del Milan è stata la stessa. Saelemaekers ora si gode il presente del Milan. E presto potrà programmare con il club anche il futuro.