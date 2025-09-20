Milan, caccia al portiere: Maignan fino a giugno, poi Suzuki o Caprile

Mike Maignan non sarà presente oggi a Udine per l'infortunio subito domenica scorsa contro il Bologna. È solo precauzione: salvo sorprese, il portiere francese tornerà a difendere i pali della porta rossonera dalla prossima partita contro il Lecce, valida per i sedicesimi di Coppa Italia e in programma martedì sera a San Siro. Ma la sua assenza dalla formazione del Milan potrebbe diventare un'abitudine nella prossima stagione . Il contratto in scadenza nel prossimo giugno, infatti, lascia poco spazio ad un futuro ancora milanista del francese e fa largo ad alcune valutazioni che la dirigenza sta facendo già in questi mesi per trovare, con i giusti tempi e le giuste analisi, il miglior sostituto possibile .

Maignan ancora al Milan grazie ad Allegri

Un passo indietro è doveroso. Già in estate Maignan ha rischiato di lasciare il Milan. L'interesse del Chelsea e una offerta da 18 milioni di euro è effettivamente arrivata nella casella pec di via Aldo Rossi. Non era abbastanza: Giorgio Furlani e Igli Tare l'hanno rispedita al mittente, con la possibilità, però, di sedersi e trattare ancora. I Blues, dal canto loro, non avevano intenzione di alzare la posta. A mettere una pietra sulla questione ci ha pensato, dunque, Massimiliano Allegri, che ha chiesto e spinto per la permanenza del francese in rossonero. Aveva necessità di un portiere forte, di un altro leader in spogliatoio, di un altro uomo di esperienza, di un giocatore su cui potesse contare in determinati momenti della stagione. Maignan, perciò, è rimasto, con tanto di fascia da capitano al braccio.

Patto Milan-Maignan: sarà addio. Il sostituto tra Suzuki e Caprile

Tra le parti è stato stipulato una sorta di gentlemen agreement: Maignan, professionista serio, resterà in questa stagione al Milan continuando ad allenarsi e a lavorare per il club rossonero con il massimo dell'impegno; e il club, se non si dovessero trovare strade reciprocamente accettate per il rinnovo di contratto, lo saluterà la prossima estate. Il portiere francese sta rispettando a pieno la stretta di mano e a Milanello sono tutti ampiamente soddisfatti del suo apporto alla squadra. Nel frattempo, comunque, la dirigenza sta sondando i possibili sostituti. Due nomi, al momento, sono in cima alle preferenze: Zion Suzuki, giapponese che deve confermare al Parma le buone impressioni date alla sua stagione d'esordio in Serie A, ed Elia Caprile, numero uno del Cagliari che sta dimostrando di essere pronto per il grande salto tra i pali di una big. Il primo costa 25 milioni di euro, il secondo circa 15. Ma il tempo delle discussioni economiche è ancora lontano. Ora si ragiona sui parametri tecnici. E trovare il sostituto di uno come Maignan non è cosa da poco.