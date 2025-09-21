Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Allegri non è mai finito

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Allegri non è mai finito
Ivan Zazzaroni
1 min
Milan

Quanta merda gli hanno gettato addosso negli ultimi tre anni i diffusori di cazzate... Non si è aggiornato, è finito... E invece è sempre lui: non ha un grande Milan, ma ha una grande mano.
Posso garantire che nell'anno della disoccupazione forzata e ben pagata non è andato per campi, né s'è messo a studiare Pep, Arteta, Slot o i sacri testi dì Coverciano.

