Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, Galliani è pronto al ritorno a casa

La proposta di una vice-presidenza con delega all’area sportiva potrebbe diventare il prossimo abito da far indossare ad Adriano
Milan, Galliani è pronto al ritorno a casa © LAPRESSE
Franco Ordine
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Da lunedì 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, una data scelta non a caso, Adriano Galliani tornerà a essere un uomo “libero”, calcisticamente libero. Perché per quella data ravvicinata sono stati fissati i due appuntamenti formali (riunione del cda e assemblea dei soci) indispensabili a sancire

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte