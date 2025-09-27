Milan, arriva l'annuncio della Curva Sud: cosa succederà durante la partita con il Napoli

Dopo diverse settimane con San Siro in silenzio, la Curva Sud Milano ha annunciato che tornerà a cantare dalla prossima partita casalinga in campionato, quella di domani sera contro il Napoli. Il motivo della distensione con la società deriva dalla riammissione allo stadio di striscioni e stendardi a partire dalla partita contro la Fiorentina. Nelle scorse settimane, i tifosi rossoneri avevano supportato la squadra solamente nelle gare in trasferta.
Il messaggio della Curva Sud per Milan-Napoli
Questo il messaggio scritto su Instagram dal gruppo organizzato: "Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera, nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala".