Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, arriva l'annuncio della Curva Sud: cosa succederà durante la partita con il Napoli

Dopo diverse settimane di silenzio a San Siro, il gruppo organizzato dei tifosi rossoneri torna a farsi sentire con un messaggio su Instagram
Milan, arriva l'annuncio della Curva Sud: cosa succederà durante la partita con il Napoli© LAPRESSE
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo diverse settimane con San Siro in silenzio, la Curva Sud Milano ha annunciato che tornerà a cantare dalla prossima partita casalinga in campionato, quella di domani sera contro il Napoli. Il motivo della distensione con la società deriva dalla riammissione allo stadio di striscioni e stendardi a partire dalla partita contro la Fiorentina. Nelle scorse settimane, i tifosi rossoneri avevano supportato la squadra solamente nelle gare in trasferta. 

Il messaggio della Curva Sud per Milan-Napoli

Questo il messaggio scritto su Instagram dal gruppo organizzato: "Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera, nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

La conferenza di AllegriMilan, eterno Modric

Milan, i migliori video