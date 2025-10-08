Milan, il calendario di Pollicino

C'è una spiegazione pubblica e una didascalica al nervosismo tradito da Allegri alla fine di Juve-Milan. Qualche minuto prima della chiusura del match ha intimato alla sua panchina: «Che nessuno fiati dopo!». Max, rispetto a tutti gli altri abitanti di casa Milan che guardano sempre all’oggi e non al dopodomani, ha sulla propria pelle l’esperienza necessaria per capire che i